Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die hohe geschäftliche Dynamik sei in den Konsensschätzungen und der Bewertung der Aktien ausreichend enthalten, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei eines der besten innerhalb der Branche./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 03:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005557508

AXC0131 2019-08-27/11:23