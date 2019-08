Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Volkswagen, Daimler, BYD, Nel und JinkoSolar. Eines der lukrativsten Investments in diesem Jahr war eine bis zum Jahr 2117 laufende Anleihe aus Österreich, sie hat um über 60 Prozent zugelegt. Aber so langsam wird die Luft auf dem Anleihemarkt dünn, zum großen Gewinner könnten dann Aktien werden. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Autobranche. Wer ist wie für die Zukunft gerüstete und welche Kooperationen sind vorstellbar? Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen bei Nel und JinkoSolar. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.