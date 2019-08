Nachdem sich der einhundert Technologiewerte umfassende Index in 2016 über seine Hochs aus dem Jahr 2000 von 4.816 Punkten hinweggesetzt hatte, folgte eine steile Rallye und brachte das Barometer auf 7.700 Punkte bis 2018 aufwärts. Ende des Jahres knickte der Nasdaq 100 Index kurzzeitig ein, konnte sich aber an seiner Unterstützung aus 2017/2018 stabilisieren und bis zum Sommer dieses Jahres sogar an die runde Kursmarke von 8.000 Punkten anknüpfen. Nur wenig später kam es zu einem vergleichsweise kleineren Flash Crash zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt um 7.400 Punkten. Seit Anfang dieses Monats läuft das Barometer geradlinig seitwärts, dass nach dem zuvor markierten Verlaufshoch aus technischer Sicht jedoch als bärisches Zeichen zu interpretieren ist ...

