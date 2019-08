Beyond Meat: Mega-Deal mit KFC

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) hat mit Kentucky Freid Chicken (KFC) eine große US-Fast-Food-Kette als Kunden gewonnen. Die beiden Konzerne gaben bekannt, gemeinsam ein pflanzliches Hühnerfleisch-Imitat unter dem Label "Beyond Fried Chicken" auf den Markt zu bringen.

Dabei handelt es sich um knochenlose Chicken Wings und Nuggets, die ganz ohne tierische Zutaten hergestellt und zunächst in einer KFC-Filiale in Atlanta getestet werden. Haben die veganen Alternativen Erfolg, könnten sie schon bald in ganz Amerika erhältlich sein.

