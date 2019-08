Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Angesichts der zuletzt schwierigen Geschäftsentwicklung verwiesen die europäischen Fluggesellschaften zwar zunehmend auf mehr Disziplin und Entspannung auf der Angebotsseite, sehr optimistisch sei er trotzdem nicht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So dürften die Kapazitäten in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen, da viele neue Kurzstreckenflugzeuge in die Flotten kämen. Gerade 2020 könnte es ein böses Erwachsen für die Airlines geben, da sich dann das Kapazitätswachstum im Vergleich zu 2019 verdoppeln dürfte./mis/kro/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-08-27/12:00

ISIN: DE0008232125