Sehr geehrte Damen und Herren, am 11. September 2019 findet die 9. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz statt. Achtung: Neues Konferenzhotel - Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich Wir freuen uns auf 16 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der folgenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich: [1]Agrios Global Holdings Ltd. [1]aifinyo AG (vormals Elbe Finanzgruppe AG) [1]Aves One AG [1]Coreo AG [1]DFV Deutsche Familienversicherung AG [1]GFT Technologies SE [1]GK Software SE [1]Manz AG [1]Media and Games Invest plc. [1]Mutares SE & Co. KGaA [1]onoff Aktiengesellschaft [1]Philion SE [1]SMT Scharf AG [1]STS Group AG [1]TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG [1]Vectron Systems AG [1]Wolftank-Adisa Holding AG Die Agrios Global Holdings Ltd. steht nur für Einzelgespräche zur Verfügung.