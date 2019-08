Neben Trump-Tweets, Brexit und dem Negativzinsen-Foul wird die Situation bei Immos in Deutschland immer mehr zum Thema, sind doch auch österreichische Gesellschaften in Deutschland aktiv. Gestern war in Deutschland ein Switch aus Residential in Commercial zu beobachten, in Berlin lässt die Bausenatorin mit ihrer Mietpreisbremse einfach nicht locker. Die Mietrenditen sind eine Sache, freilich könnte so aber auch Abschreibungsbedarf entstehen. Dazu kommt eine gewisse Ansteckungsgefahr.Vonovia SE ( Akt. Indikation: 43,65 /43,67, 1,63%) Und noch einmal "ATX neu", das Rennen wird ja mit Freitag Schlusskurs abgerechnet. Ich denke, dass gestern eine Vorentscheidung zugunsten des Verbleibs der Telekom Austria gefallen ist ... ... das Bild hier zeigt die Volumina von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...