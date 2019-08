Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Kursziel für die Anteilsscheine des Immobilienunternehmens CA Immo bei 32,50 Euro belassen. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde angesichts der Nähe des Kursziels zum aktuellen Kurs bestätigt, schreibt der RCB-Analyst Christian Bader.

Die Mieterlöse seien weitgehend wie erwartet ausgefallen. Die für die Immobilienbranche wichtige Kennzahl zur Cash-Generierung (FFO I) sei zwar niedriger gewesen als von den Experten prognostiziert, dies sei allerdings hauptsächlich auf höhere Zinskosten und Steuern zurückzuführen.

Das Analyseinstitut hat nach den jüngst vorgelegten robusten Zahlen auch seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre des heimischen Konzerns aktualisiert und dabei auch den zuletzt erfolgten Start zweier Permium-Büroprojekte in Prag und Berlin berücksichtigt. Die Prognosen beim FFO 1 wurden für die kommenden beiden Jahre wegen der höheren Steuerbelastung und der niedrigeren Dividende von Immofinanz leicht nach unten korrigiert. Jedoch schreibt der Analyst, dass das Unternehmen gut geführt sei und ein sehr gutes Wachstum beim Gewinn und dem Nettoinventarwert biete.

Am Dienstagmittag notierten CA Immo an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 31,30 Euro.

