Laufende Fusionskontrollverfahren: ERG Windpark Beteiligungs GmbH; Erwerb von 100% der Kommanditanteile und Kontrolle über die 1. UGE Barkow GmbH & Co. KG, 2. UGE Barkow Zwei GmbH & Co. KG, 3. UGE Barkow Drei GmbH & Co. KG