BERLIN (Dow Jones)--Aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) konnte beim G7-Gipfel in Biarritz eine weitere Zuspitzung des Handelskonflikts abgewendet werden. Die Gespräche hätten dazu beigetragen, "dass wir eine Verschärfung vermieden haben", sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Die Europäer hätten ein Angebot für US-Präsident Donald Trump auf den Tisch gelegt. Sie seien bereit, über viele Handelsfragen zu diskutieren, auch solche, die aus Sicht der USA wichtig seien, um Fairness in beiden Richtungen zu garantieren.

Altmaier erwartet jedoch schwierige Gespräche. Das Ziel müsse dabei sein, Protektionismus zu vermeiden und so wenig Regulierung wie möglich zu haben. "Wir sind bereit, die Zölle abzuschaffen, nicht zu erhöhen", sagte der CDU-Politiker. "Darüber sind wir bereit zu reden, auch mit den USA." Es sei nun wichtig, dass die Gespräche auch beginnen. Dies würde auch das Vertrauen in die globale Wirtschaftsentwicklung wieder festigen.

Der Wirtschaftsminister war im Juni in den USA und kam dort unter anderem mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie US-Handelsminister Wilbur Ross zusammen. Sein Eindruck bei der Reise sei gewesen, "dass auch in der amerikanischen Administration eine Lösung für wichtiger angesehen wird als ein fortdauernder Konflikt", so Altmaier.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2019 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.