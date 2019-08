Nach der moderaten Vortageserholung scheint der Schwung an der Wall Street schon wieder dahin zu sein. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine unveränderte Handelseröffnung am Kassamarkt. Analysten bemängeln an den zuletzt wieder konzilianteren Tönen der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping, dass im US-chinesischen Handelskonflikt letztlich keine Taten gefolgt seien. Fundamental bewege sich im Handelsdisput nichts, so das Fazit eines Börsianers. "Die kleine Rally des Vortages in Reaktion auf Trumps Worte, China wolle die Handelsgespräche wieder aufnehmen, ist überzogen gewesen", ergänzt Vermögensverwalter James Athey von Aberdeen Standard. Denn Trump habe heftigen Widerspruch aus den chinesischen Staatsmedien erfahren, dass China nicht unter dem Druck der hohen Zölle und gegen Huawei verhandeln werde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2019 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.