Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach einer Senkung des Jahresausblicks durch den Schmierstoffhersteller von 38 auf 32 Euro reduziert. Die Einstufung beließ Analyst Thorsten Strauß in der am Dienstag vorliegenden Studie angesichts der jüngsten Kursverluste auf "Halten". Investitionen in das künftige Wachstum und eine trägere Nachfrage vor allem der Autoindustrie hätten den Konzern im ersten Halbjahr belastet, schrieb der Experte. Er senkte seine Schätzungen./mis/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 11:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / 11:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005790430