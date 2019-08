Die Analysten von Warburg Research haben ihr "Buy"-Anlagevotum für die Aktien des oberösterreichischen Industrieunternehmens KTM Industries (KTMI) bestätigt. Das Kursziel für die Anteile des an der Zürcher Börse notierten Konzerns belässt der Wertpapierexperte Franz Schall bei 90,00 Schweizer Franken.

Mit den vorgelegten Halbjahreszahlen befinde sich das Unternehmen weiterhin auf dem Wachstumspfad. Die Erlöse lagen etwas über den Erwartungen des Analyseinstituts, meint der Warburg-Analyst Schall. Er streicht dabei vor allem das starke Wachstum von KTMI's strategischen Partner in Indien Bajaj heraus.

"Die Einstellung gegenüber dem Unternehmen bleibt weiterhin positiv, daher behalten wir unsere Kaufempfehlung bei", schreibt Schall in seiner jüngst veröffentlichten Studie.

Die Gewinnschätzungen pro Aktie belaufen sich auf 1,88 Euro (2019), auf 2,20 Euro (2020) und auf 2,73 Euro (2021). Die Dividendenprognosen liegen bei jeweils 0,30 Euro für die kommenden drei Geschäftsjahre.

Am Dienstag am frühen Nachmittag notierten die Titel von KTM Industries an der Zürcher Börse mit einem Plus von 1,83 Prozent auf 55,50 Schweizer Franken.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN: AT0000KTMI02