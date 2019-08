Brüssel (www.fondscheck.de) - Markus Kurz ist seit 15. August 2019 Senior Client Relationship Manager bei Candriam in Frankfurt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Funktion wird er die Deutschland-Niederlassung vorrangig beim Ausbau des Geschäfts mit süddeutschen Distributoren, also Multi-Managern, Privatbanken, Sparkassen und unabhängigen Vermögensverwaltern und -beratern unterstützen. ...

