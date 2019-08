Wien (www.fondscheck.de) - Das auf quantitatives Asset Management spezialisierte Fondshaus HQ Asset Management (HQAM) geht mit einem neuen Schwellenländer-Aktienfonds an den Start, so die Experten von "FONDS professionell".Der HQAM Global Equities DM4EM (ISIN DE000A2PEME1/ WKN A2PEME) investiere über ein globales Aktienportfolio in die Unternehmen entwickelter Märkte, welche die Wirtschaftsleistung und Wachstumsdynamik der Emerging Markets repräsentieren und von diesen profitieren würden. Auf diese Weise wolle HQAM die Nachteile und Risiken eines direkten Emerging-Markets-Engagements vermeiden und trotzdem langfristig vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...