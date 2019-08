Eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat den Papieren der Lufthansa am Dienstagmittag an ihre 21-Tage-Linie zurück geholfen. Die Anteilsscheine der Kranich-Linie gewannen dabei 2,9 Prozent auf 13,84 Euro. In der Vorwoche war der schwächste Dax-Wert des laufenden Jahres mit 12,58 Euro noch auf ein neues Tief seit Februar 2017 gerutscht.

Analystin Ruxandra Haradau-Doser empfahl die Papiere nun mit einem Kursziel von 16,50 Euro zum Kauf. Die Papiere wiesen inzwischen einen deutlichen Abschlag zu ihrer historischen Durchschnittsbewertung auf, so die Expertin. Gleichzeitig hob sie ihre Gewinnschätzungen und ist optimistisch, dass die Fluggesellschaft ihre Jahresziele erreichen wird./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0162 2019-08-27/13:21