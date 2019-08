Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung knapp über 1,11 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Starke Impulse blieben zunächst aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1116 Dollar festgesetzt.

Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal konnten dem Devisenhandel keine nennenswerten Impulse geben. In den Monaten April bis Juni war das Bruttoinlandsprodukt laut einer zweiten Schätzung um 0,1 Prozent geschrumpft. Vor allem der Außenhandel lastete auf dem Wachstum. Ökonomen führten dies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück.

Das politische Tauziehen um eine neue Regierung in Italien hat den Euro bislang wenig bewegt. Nach dem Scheitern der alten Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung versuchen derzeit die Sozialdemokraten (PD) und die Sterne, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen. Bislang scheitert das Vorhaben vor allem an der Frage, wer neuer Regierungschef werden soll. Die Fünf Sterne bevorzugen den bisherigen Amtsinhaber Giuseppe Conte und drohen mit dem Abbruch der Gespräche. Der PD besteht auf einem anderen Ministerpräsidenten.

Am Nachmittag könnten einige Konjunkturdaten aus den USA für Kursbewegung sorgen. Veröffentlicht werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt und das Verbrauchervertrauen des Conference Board./bgf/jsl/jha/

