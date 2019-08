Im Rahmen der Cum-Ex-Ermittlungen haben Fahnder Clearstream, eine Tochter der Deutschen Börse, ins Visier genommen und Räume des Unternehmens durchsucht.

Wenige Tage vor Beginn des ersten Cum-Ex-Prozesses ist die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream ins Visier der Fahnder geraten. Am Dienstag ließ die Staatsanwaltschaft Köln Räume des Unternehmens in Eschborn bei Frankfurt durchsuchen, wie die Deutsche Börse erklärte. Ein Sprecher sagte, die Durchsuchungen fänden im Rahmen von Cum-Ex-Ermittlungen gegen Kunden und Mitarbeiter statt. Das Unternehmen werde wie in der Vergangenheit vollumfänglich mit den Behörden kooperieren. Das "Handelsblatt" hatte zuerst ...

