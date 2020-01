FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream baut ihr Fondsgeschäft mit einer Übernahme in der Schweiz aus. Die Schweizer Großbank UBS will 51,2 Prozent an ihrer Sparte an Clearstream verkaufen. Dies teilte die UBS am Dienstag in Zürich mit. Nach dem Abschluss der Transaktion, der für die zweite Jahreshälfte geplant ist, soll das UBS-Fondcenter mit dem Clearstream Fund Desk zusammengelegt werden.



Dadurch entstehe eine global führende Fondsvertriebsplattform für Geschäftskunden mit einem verwalteten Vermögen von etwas 230 Milliarden Dollar, teilte die UBS am Dienstag mit.



Angaben zum Verkaufpreis machte die UBS nicht, gab aber an, dass der Verkauf den Gewinn nach Steuern um rund 600 Millionen Dollar steigern und das Kapital um zirka 400 Millionen Dollar stärken dürfte. Die Bank behält zunächst die restlichen 48,8 Prozent. Es soll aber eine Vereinbarung geben, die der Bank ermöglicht, diesen Anteil später an Clearstream zu verkaufen./zb/fba

