Bei den Rohstoff-Explorern ist bisher wenig von der Goldpreisrallye zu spüren. Das Niveau der Finanzierungen sinkt. Immerhin sieht es bei Cartier Resources nach einem charttechnischen Ausbruch aus.

Aktien von Goldproduzenten laufen, Explorer noch nicht!

Kanada ist immer noch das Rohstoffland Nummer eins auf der Welt. Und der Markt profitiert derzeit vom höheren Goldpreis. Viel Geld fließt in die Aktien von Produzenten. Dank des deutlich höheren Goldpreises können diese ihre Gewinnmargen kräftig steigern. Die Halbjahreszahlen sowie die Q3-Zahlen dürften bei vielen sehr positiv ausfallen. In der zweiten und Dritten Reihe hält sich die Euphorie aber in Grenzen. Bisher konnten nur wenige Exploreraktien von der Rallye am Goldmarkt profitieren. Und viele tun sich auch noch schwer mit Finanzierungen. So befindet sich der "OrenInc-Index", der die Finanzierungsaktivitäten im Markt misst, auf ein Sechs-Wochen-Tief (mehr zum Index hier). In der abgelaufenen Woche gab es nur 16 Finanzierungen per Kapitalerhöhungen am Markt. Dadurch nahmen die beteiligten 16 Unternehmen 59,3 Mio. CAD ein. Beim letzten Goldpreisboom flossen gerne mal wöchentlich dreistellige Millionenbeträge in die jungen Unternehmen. Der Risikoappetit der ...

