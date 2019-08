Original-Research: curasan AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE000A2YPGM4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.08.2019 Kursziel: 1,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Jahresziele trotz schwachem Q2 bestätigt curasan hat jüngst den Halbjahresbericht veröffentlicht und trotz einer enttäuschenden Entwicklung in Q2 die Gesamtjahresziele bestätigt. [Tabelle] Umsatz durch temporäre Produktionsprobleme rückläufig: Die Nettoerlöse sanken im zweiten Quartal stärker als von uns erwartet um 22,3% auf 1,45 Mio. Euro (MONe: 1,95 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies auf Produktionsbzw. Lieferprobleme bei zwei Lieferanten für Curavisc und stypro, die laut Management jedoch bereits behoben sind. Wir gehen daher davon aus, dass es sich hier lediglich um eine Verschiebung in H2 handelt. Regional betrachtet betrifft dies vor allem Asien (H1: -41,5%). Erfreulich entwickelten sich hingegen der Nahe Osten (H1: +51,9%) sowie Europa (H1: +6,7%). Nach wie vor Schwierigkeiten scheint curasan in der Kernregion Amerika zu haben, wo die Erlöse nach einer positiven Entwicklung in Q1 (+7,9%) nun doch wieder leicht rückläufig sind (H1: -3,8%). Grund hierfür dürfte ein unverändert herausfordernder Zugang zu Kliniken sein, wofür u.E. ein Partner mit entsprechendem Netzwerk essenziell ist, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Sonderaufwendungen belasten Ergebnis: Das EBITDA verschlechterte sich in Q2 um 23,2% auf -0,85 Mio. Euro (MONe: -0,71 Mio. Euro) bzw. in H1 um 30,7% auf -1,53 Mio. Euro. Erste Kostensenkungsmaßnahmen u.a. im Bereich Marketing und Vertrieb wurden erfolgreich umgesetzt (sonstiger betrieblicher Aufwand: -9,7%). Allerdings stehen dem Sonderaufwendungen für die außerordentliche Hauptversammlung sowie die Vorbereitung und Ausgabe der Wandelschuldverschreibung i.H.v. rund 0,2 Mio. Euro gegenüber. Die liquiden Mittel betrugen per 30.06.2019 nur noch 0,06 Mio. Euro, jedoch sind darin noch nicht die 1,9 Mio. Euro enthalten, die curasan durch die Platzierung der Wandelanleihe 2019/2024 eingenommen hat. Darüber hinaus führte das Unternehmen Ende Juli noch eine Kapitalerhöhung durch, wodurch der Gesellschaft zusätzlich rund 3,1 Mio. Euro zuflossen und sich die Liquiditätslage u.E. spürbar entspannt. Aufgrund einer sich im Juli bereits angedeuteten Verbesserung der operativen Entwicklung bestätigte der Vorstand die Jahresziele (Nettoumsatz zw. 6,2 und 7,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandbreite von -3,2 bis -2,8 Mio. Euro). Wenngleich auch wir von einer Besserung in H2 ausgehen, haben wir uns aufgrund der schwächeren Entwicklung in Q2 etwas konservativer positioniert und unsere Prognosen leicht reduziert. Fazit: Wir hatten nach der sich aufhellenden operativen Entwicklung zu Beginn des Jahres in Q2 mit einer stärkeren Entwicklung gerechnet. Dennoch erwarten wir eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in H2 und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 1,40 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18785.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

