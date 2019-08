Wien (www.fondscheck.de) - Der Pullacher Vermögensverwalter DJE Kapital senkt bei zwei seiner Fonds die Mindestperformance ("Hurdle Rate"), ab der eine erfolgsabhängige Vergütung anfällt - was de facto eine Gebührenerhöhung für die Anleger bedeutet, so die Experten von "FONDS professionell".Beim 1,7 Milliarden Euro schweren Mischfonds DJE Zins & Dividende (ISIN LU0553164731/ WKN A1C7Y8) sinke diese Schwelle von sechs auf vier Prozent pro anno, beim deutlich kleineren Anleihenfonds DJE Renten Global (ISIN LU0159549574/ WKN 164319) von vier auf drei Prozent. Das gehe aus einer Mitteilung an Anleger hervor, die FONDS professionell ONLINE vorliege. ...

