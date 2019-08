(Zusammenfassung) Zürich (awp) - Das Passagierwachstum am Flughafen Zürich hat sich im ersten Halbjahr 2019 verlangsamt. Neue Ertragsquellen will die Flughafenbetreiberin mit dem Ausbau des internationalen Geschäfts und dem Dienstleistungszentrum "The Circle" erschliessen. Im ersten Halbjahr 2019 stiegen die Passagierzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...