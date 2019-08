Dies Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist aktuell sehr schlecht. Klar - Donald Trump und die Entwicklung im Handelskonflikt sind unberechenbar und auch sonst gibt es einige Baustellen. Dies stellt auch die US-Notenbank Fed vor große Herausforderungen. Was erwartet der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert, von Fed & EZB? Müssen bald auch kleine Sparer mit negativen Zinsen rechnen? Und schlittern wir tatsächlich in eine Rezession?