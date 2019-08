Mit Cesa IR bietet Clariant ab sofort ein Additiv-Masterbatch, um dunkelfarbige Kunststoffe für die in automatisierten Sortiersystemen für Polymer eingesetzten Nahinfrarot- (NIR) Sensoren sichtbar zu machen. Damit soll es möglich werden, die Recyclingquoten in Europa und anderen Regionen zu erhöhen.Das neue Produkt ist in mehreren polymer- und anwendungsorientierten Formulierungen erhältlich und Teil des ‚Design for Recycling"-Programms bei Clariant. Recycling ist grundlegend für eine Kreislaufwirtschaft. Die Geschäftseinheit Masterbatches von Clariant und deren Packaging Market Group mobilisieren ...

