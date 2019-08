Erweiterte Cloud-native Funktionen, Erweiterungen für VMware Cloud auf AWS und API-Management sind Dienste, die zu einem starken und kundenorientierten Portfolio hinzugefügt werden

SAN ANTONIO, Aug. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace gab heute fünf bedeutende Verbesserungen seiner Hybrid-Cloud-Funktionen bekannt, mit denen ein einzigartiges Portfolio geschaffen wurde, das Kunden dabei unterstützt, ihre IT-Modernisierung zu beschleunigen. Laut Forrester beschreiben 74 Prozent der Unternehmen ihre Strategie derzeit als hybrid. Mit diesen Hybrid-Cloud-Fortschritten wird Rackspace die Unterstützung von Kunden mit vorhandener IT-Infrastruktur weiter verbessern.



Das Hybrid-Cloud-Portfolio von Rackspace ermöglicht es Unternehmen, eine Vielzahl von technischen Verbesserungen zu nutzen, von der IT-Sicherheit bis zur Softwareentwicklung. Diese neuen, branchenführenden Hybrid-Cloud-Funktionen bieten Zugang zu einer breiten Palette fortschrittlicher Dienste, um eine modernisierte, konsistente Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen auf hybriden Architekturen zu ermöglichen. Zu den Verbesserungen des Portfolios gehören verwaltete Gastbetriebssysteme und externer Speicher für VMware auf AWS, erweiterte Kubernetes- und Container-Enablement-Dienste, erweiterter nativer Cloud-Support unter Nutzung von Zuverlässigkeitstechnik, Managed Security Services sowie Anwendungs- und Datenintegration.

Durch die Bereitstellung eines vollständig integrierten Portfolios an hybriden Cloud-Diensten ermöglicht Rackspace den Kunden, die Komplexität der Bereitstellung, Integration und Verwaltung von Anwendungen mit den für die Optimierung ihrer hybriden Cloud-Strategien benötigten Diensten zu reduzieren. Diese neuen Dienste fördern die Fähigkeit der Kunden, von der Skalierbarkeit und Flexibilität der Public Cloud zu profitieren.

"Wir befinden uns inmitten einer bedeutenden hybriden Cloud-Bewegung mit über 1 Billion Dollar an Ausgaben für Cloud und zugehörige IT-Dienste", sagte Lee James, Chief Technology Officer, EMEA bei Rackspace. "Unser neuer Satz fortschrittlicher hybrider Cloud-Services bringt die Diskussion in eine breitere IT-Community, von Softwareentwicklern bis hin zu Chief Information Security Officers. Die Grundlage unserer hybriden Cloud-Fähigkeit ist unsere AIOps-Plattform, die den Wert der Cloud für die Kunden erhöht und sicherstellt, dass ihre Umgebungen reibungslos und nahezu ohne Ausfallzeiten funktionieren."

Das hybride Cloud-Portfolio wird durch modernste AIOps-Technologie unterstützt, die die Plattform im Hintergrund proaktiv überwacht und verwaltet, um mögliche technische Herausforderungen zu identifizieren. Es verwaltet das Volumen der täglich versendeten Tickets und gruppiert die Benachrichtigungen, damit die Rackspace-Teams in der Lage sind, kohärent an einer einzigen Situation zu arbeiten und Vorfälle schneller zu lösen.

Zu den neuen Angeboten gehören:

Managed VMware Cloud auf AWS - Kunden können VMware HCX und verwaltete Gastbetriebssystem-Dienste für ihre VMware Cloud TM auf AWS-Workloads nutzen, wobei verwaltete externe Speichern in Kürze verfügbar sein werden. Mit diesen Funktionen ist Rackspace in der Lage, seinen Kunden eine hybride Vernetzung, die eine schnelle, einfache und sichere Anwendungsmigration und Mobilität zwischen VMware-basierten privaten Clouds und VMware Cloud on AWS ermöglicht, die Skalierbarkeit des Speichers erhöht, ohne dass zusätzliche Hosts gekauft werden müssen, sowie den Zugriff auf den Fanatical Support für Betriebssysteme auf Kunden-VMs anzubieten.

Kunden können VMware HCX und verwaltete Gastbetriebssystem-Dienste für ihre VMware Cloud auf AWS-Workloads nutzen, wobei verwaltete externe Speichern in Kürze verfügbar sein werden. Mit diesen Funktionen ist Rackspace in der Lage, seinen Kunden eine hybride Vernetzung, die eine schnelle, einfache und sichere Anwendungsmigration und Mobilität zwischen VMware-basierten privaten Clouds und VMware Cloud on AWS ermöglicht, die Skalierbarkeit des Speichers erhöht, ohne dass zusätzliche Hosts gekauft werden müssen, sowie den Zugriff auf den Fanatical Support für Betriebssysteme auf Kunden-VMs anzubieten. Fortschrittliche Kubernetes und Containerdienste - Rackspace bietet jetzt professionelle und verwaltete Dienste, die Kunden bei der Integration von Containerarchitekturen in ihre Cloud-Strategien unterstützen. Diese Fähigkeiten bieten den Kunden die Werkzeuge und das Fachwissen, die sie für die Modernisierung ihrer Anwendungen auf agilen, kostengünstigen, containerbasierten Infrastrukturen benötigen.

Rackspace bietet jetzt professionelle und verwaltete Dienste, die Kunden bei der Integration von Containerarchitekturen in ihre Cloud-Strategien unterstützen. Diese Fähigkeiten bieten den Kunden die Werkzeuge und das Fachwissen, die sie für die Modernisierung ihrer Anwendungen auf agilen, kostengünstigen, containerbasierten Infrastrukturen benötigen. Fortschrittlicher Cloud-nativer Support - Mit dem neuen Cloud Reliability Engineering Service Block wird ein Rackspace-Infrastruktur-Engineering-Team mit dem hauseigenen IT-Team des Kunden zusammenarbeiten, um durch enge Zusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten fachkundigen Support zu bieten, der die Transformation und die Einführung von Cloud-nativen Fähigkeiten ermöglicht.

Mit dem neuen Cloud Reliability Engineering Service Block wird ein Rackspace-Infrastruktur-Engineering-Team mit dem hauseigenen IT-Team des Kunden zusammenarbeiten, um durch enge Zusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten fachkundigen Support zu bieten, der die Transformation und die Einführung von Cloud-nativen Fähigkeiten ermöglicht. Rackspace Managed Security (RMS) Serviceblöcke - Das Portfolio wurde erweitert, um Kunden auf VMware Private Clouds proaktive Dienste zur Erkennung und Reaktion sowie Compliance-Unterstützung anzubieten. Darüber hinaus werden die RMS-Serviceblöcke für Managed Public Cloud-Kunden erweitert, um native Sicherheitstools in allen führenden Public Clouds, beginnend mit AWS, zu unterstützen. Die Funktionalität wird in das Rackspace Managed Security Portfolio integriert und bietet den Kunden einen einheitlichen Blick auf ihre Sicherheitslandschaft.

Das Portfolio wurde erweitert, um Kunden auf VMware Private Clouds proaktive Dienste zur Erkennung und Reaktion sowie Compliance-Unterstützung anzubieten. Darüber hinaus werden die RMS-Serviceblöcke für Managed Public Cloud-Kunden erweitert, um native Sicherheitstools in allen führenden Public Clouds, beginnend mit AWS, zu unterstützen. Die Funktionalität wird in das Rackspace Managed Security Portfolio integriert und bietet den Kunden einen einheitlichen Blick auf ihre Sicherheitslandschaft. Integrations- und API-Management-Beurteilung - Mit dieser neuen Beurteilung (https://www.rackspace.com/sites/default/files/white-papers/Rackspace-Data-Sheet-Integration-and-API-Management-Assessment-RAS-15594.pdf) bewertet Rackspace den aktuellen Stand der Anwendungs- und Datenintegration in der gesamten Organisation, einschließlich hybrider IT-Implementierungen. Rackspace bietet Integrationsempfehlungen, die Unternehmensziele und -strategien beschleunigen und es Unternehmen ermöglichen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Produkte und Dienstleistungen zu beschleunigen und hervorragende Kundenbetreuung zu bieten.

Durch dieses breite Spektrum an hybriden Cloud-Funktionen war der Rackspace-Kunde Delmar International, Inc. in der Lage, ein globales Netzwerk von unterschiedlichen Systemen in eine aktualisierte Infrastruktur zu integrieren, die für den Betrieb effizienter und leistungsstarker Anwendungen ausgelegt ist.

"Wir wollen ein weltweit führender Anbieter sein, nicht nur in Bezug auf unsere Dienstleistungen, sondern auch in Bezug auf unsere Technologie", sagte Ron McIntyre, CTO bei Delmar International Inc. "Wir müssen einen Wandel von Legacy-Systemen hin zu globalen Plattformen vollziehen. Rackspace hat diese über alle Plattformen verlaufende Anschlussfläche, die es uns ermöglichte, bei jedem einzelnen unserer Projekte zu ihnen zu gehen und zu fragen ‚Wie können Sie uns helfen?' Mit Hilfe von Rackspace und insbesondere des Anwendungsteams konnten wir einen hybriden Technologie-Stack entwickeln, der nutzbar und nachhaltig ist, egal, wo wir ihn einsetzen müssen."

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die neuen hybriden Cloud -Funktionen zu erhalten.

Über Rackspace

Bei Rackspace verstärken wir die Vorteile der Cloud in jeder Phase der digitalen Transformation. Aufgrund unserer Verwaltung von Apps, Daten, Sicherheit und mehrerer Clouds sind wir die beste Wahl, um den Kunden dabei zu helfen, die Cloud zu integrieren, mit neuen Technologien Innovationen durchzuführen und ihre IT-Investitionen zu maximieren. Als anerkanntes führendes Unternehmen des Gartner Magic Quadrant sind wir in der einzigartigen Position, die Lücke zwischen der komplexen Realität von heute und dem Versprechen von morgen zu schließen. Mit Leidenschaft für den Kundenerfolg bieten wir neutrale Expertise, basierend auf erwiesenen Resultaten, über alle führenden Technologien hinweg. Und bei jeder Interaktion weltweit liefern wir ein Fanatical Experience. Rackspace wurde von Fortune, Forbes, Glassdoor und anderen als einer der besten Arbeitgeber geehrt. Weitere Informationen unter www.rackspace.com oder telefonisch unter 1-800-961-2888.