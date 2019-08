Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Johnson & Johnson nach einer Verurteilung im Zusammenhang mit suchtgefährdenden Schmerzmitteln auf "Buy" mit einem Kursziel von 169 US-Dollar belassen. Laufende Rechtsstreitigkeiten um Schmerzmittel und Körperpuder könnten den Aktienkurs des Pharma- und Konsumgüterherstellers weiterhin belasten, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für ein im Oktober beginnendes Verfahren im US-Bundesstaat Ohio, das mehr als 1500 Fälle umfasse./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-08-27/15:06

ISIN: US4781601046