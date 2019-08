Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900/ WKN A2LQ90) gab heute bekannt, dass die US-Patentbehörde (USPTO) die Erteilung eines Patentes auf Grundlage der Patentanmeldung "Combination comprising immunostimulatory oligonucleotides" (US 15/756,798) angekündigt hat ("Notice of Allowance"), so die MOLOGEN AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...