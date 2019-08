Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos künftig regelmäßig Umfragen in privaten Haushalten durchführen. Damit will sie laut De Guindos unabhängiger von den an den Finanzmärkten zum Ausdruck kommenden Erwartungen werden. "Wir haben viele Daten über die an den Finanzmärkten eingepreisten Erwartungen, aber wir wissen viel weniger über Konsumenten", sagte De Guindos laut dem veröffentlichten Redetext in Manchester.

Um das zu ändern, hat die EZB kürzlich damit begonnen, eine Umfrage über Konsumentenerwartungen aufzusetzen. "Dieses Projekt steht noch ganz am Anfang - wir werden demnächst eine Pilotumfrage machen - , aber es wird uns Informationen liefern über Haushaltserwartungen und -entscheidungen zu Einkommen, Finanzen, Inflation, Arbeits- und Wohnimmobilienmärkte", sagte De Guindos.

Nach seiner Aussage ist sich die EZB sehr wohl der Tatsache bewusst, dass ihre Kommunikation die Erwartungen der Finanzmärkte beeinflusst, und dass die von dort kommenden Signale daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Eine andere wichtige Informationsquelle seien die Konjunkturdaten.

