Zwijndrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) -



- Verdopplung von Umsatz und Beschäftigtenzahl bei Van Leeuwen

- Zugang zu wichtigen Märkten in Deutschland, Skandinavien, der

Schweiz und Mitteleuropa

- Erweiterung von Produktsortiment und Anarbeitung durch

umfangreiches Vertriebsnetz Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group hat eine Vereinbarung bezüglich der Akquisition von BENTELER Distribution, einer Sparte der BENTELER International AG geschlossen, die einen jährlichen Umsatz in Höhe von circa 750 Millionen Euro (2018) erwirtschaftet. Diese strategische Übernahme verleiht Van Leeuwen Zugang zu weiteren Schlüsselmärkten in Europa und trägt zur Verbesserung seiner Stellung als führender Lieferant von Rohren und Rohrzubehör in Europa bei.



BENTELER Distribution (BD) ist eine internationale Vertriebsgesellschaft, die ein umfassendes Sortiment an Kohlenstoff- und Edelstahlrohren sowie kundenbezogene Dienstleistungen anbietet und in den Bereichen Maschinenbau, Automotive, Energie, Konstruktion und Schiffsbau tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt 1.600 Mitarbeiter in 59 Niederlassungen, einschließlich Standorte mit Lagerhaltung, in 24 Ländern. Die Übernahme von BD erlaubt es Van Leeuwen, sein weltweiter Präsenz insbesondere in Deutschland, der Schweiz, Skandinavien und Mitteleuropa deutlich auszubauen.



Die Strategie von Van Leeuwen beinhaltet, die Markposition in verschiedenen Marktsegmenten und Ländern durch Übernahmen und autonomes Wachstum auszubauen und zu verbessern. Durch die Eingliederung von BD in die Van Leeuwen Pipe and Tube Group verfügt Van Leeuwen über ein umfangreiches Vertriebsnetz in Europa, das die Möglichkeit bietet, das Produktsortiment von Van Leeuwen sowie kundenorientierte Anarbeitung und Verarbeitungen zu erweitern. Die Größe der zusammengeführten Unternehmen erlaubt die Weiterentwicklung innovativer Lösungen für Kunden, optimierte und spezialisierte Lagerbestände in Kundennähe und Investitionen in IT-gestützte Kundenschnittstellen sowie einen schlagkräftigen Vertrieb.



Erwartet wird, dass die Transaktion - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden - im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen wird.



Peter Rietberg, Vorstandsvorsitzender von Van Leeuwen: "Die Erweiterung des Van Leeuwen-Netzwerks mit Benteler Distribution ist ein perfektes Beispiel dafür, dass das Unternehmen 'more than tubes' bietet. Wir freuen uns, unsere neue Kollegen in der Van Leeuwen-Familie begrüßen zu können. Ihre Expertise, Marktkenntnisse und Engagement sind sehr wertvoll für uns. Gemeinsam können wir weiter in die Entwicklung von Systemen, Lösungen und Infrastruktur investieren, sodass wir unseren Kunden eine noch breitere Palette von Rohren und Rohrzubehör sowie Anarbeitung anbieten können. Diese Übernahme stellt einen historischen Schritt in der 95-jährigen Firmengeschichte von Van Leeuwen dar und unterstreicht unsere Ambition, in unserem Industriezweig führend zu bleiben."



Bilder sind über diesen Link (https://vanleeuwen.getbynder.com/web/press_release_photos) verfügbar.



Van Leeuwen Pipe and Tube Group



Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist eine internationale Vertriebsgesellschaft, die auf Stahlrohre und Rohranwendungen spezialisiert ist. Das Familienunternehmen, dessen Hauptsitz sich im niederländischen Zwijndrecht befindet, wurde 1924 gegründet und ist in fast allen Industriezweigen tätig. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2018 auf EUR 630 Millionen. Die Firmengruppe hat mehr als vierzig Niederlassungen in Europa, dem Mittleren Osten, Asien, Australien und Nordamerika. Die 1.150 Mitarbeiter von Van Leeuwen verfügen über Fachwissen in den Bereichen Beschaffung, Projektmanagement, Logistik und Lagerplanung und arbeiten eng mit Kunden in den Märkten Industry und Energy zusammen. Aufgrund der Kombination aus weltweiter Logistik, Produktwissen und Kundenanwendungen ist Van Leeuwen auf seinen Märkten führend.



Van Leeuwen Pipe and Tube Group: www.vanleeuwen.com (http://www.vanleeuwen.com/), press release other languages (https://www.vanleeuwen.com/en/press-release-language/)



BENTELER Group und BENTELER Distribution: www.benteler.com (http://www.benteler.com/), www.benteler-distribution.com (http://www.benteler-distribution.com/)



