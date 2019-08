Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen US-Indizes erholten sich gestern etwas von ihren Verlusten des vergangenen Freitags. Für den Dow Jones ging es um ein Prozent nach oben. Der S&P 500 legte um 1,1 Prozent zu. Und der Nasdaq 100 schloss 1,5 Prozent im positiven Bereich. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gold, Johnson & Johnson, Facebook, Snap, Apple und Sea Limited. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.