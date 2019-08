BERLIN (Dow Jones)--Mehr als hundert Digitalunternehmer haben deutlich stärkere Anstrengungen beim Klimaschutz und die sofortige Einführung eines CO2-Preises gefordert. "Lineares Wirtschaften, in dem die Förderung und Verbrennung fossiler Rohstoffe nicht bepreist ist, überlastet unsere Atmosphäre und gefährdet damit uns, unsere Kinder und Enkelkinder", heißt es in dem Appell der "Leaders for Climate Action".

Die Unternehmen wollen Klimaschutz als Chance für die deutsche Wirtschaft und als Ansporn für eigene Verbesserungen begreifen. "Wir schaffen das", schreiben die Unterzeichner in Anlehnung an die legendäre Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingspolitik. "Wir brauchen eine Can-Do- und eine Mondlandungs-Projekt-Mentalität."

Konkret fordert die Allianz, rasch die Empfehlungen des Sachverständigenrates der Bundesregierung umzusetzen. Demnach müsse ein CO2-Preis von mindestens 50 Euro pro Tonne CO2 spätestens 2020 eingeführt und bis 2030 schrittweise auf mindestens 130 Euro angehoben werden. Zugleich sollten sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen einen finanziellen Ausgleich erhalten.

In dem Aktionsplan fordern die Digitalunternehmer auch, die Erneuerbaren Energien auf 100 Prozent auszubauen und Innovationen stärker zu unterstützen. "Mit unserer Digitalkompetenz sehen wir uns in der Verantwortung, neue Technologien sowohl durch unser Know-How als auch finanziell zu fördern."

Die Digitalunternehmer verfolgen mit einer "Vision 2035" auch das Ziel, selbst klimaneutral zu werden. In dem Maßnahmen-Katalog finden sich Vorschläge wie der Umstieg auf Ökostrom, eine überwiegend vegetarische Ernährung für Mitarbeiter und die klimafreundliche Anpassung der Lieferkette. "Wir sind in einer entscheidenden zeithistorischen Phase angekommen, in der jeder Schritt zählt", erklärte Niklas Östberg, Mitgründer und Chef des Essenslieferanten Delivery Hero.

Zu den Unterzeichnern gehören etwa Vertreter der digitalen Spedition Freight Hub, des Busanbieters Flixbus, der PR-Agentur DWR Eco, des Digital-Kaufhauses Zalando, der Deutsche Telekom oder der Nachbarschaftsplattform Nebenan.de.

August 27, 2019 09:18 ET (13:18 GMT)

