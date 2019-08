Die NordLB hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Halbjahreszahlen von 15,00 auf 12,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Medienkonzern habe sich zwar in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet, angesichts der Branchen- und Konzernunsicherheiten bleibe es aber beim "Halten"-Votum, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 13:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / 13:14 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-08-27/15:48

ISIN: DE000PSM7770