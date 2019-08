E.ON: Hochstufung durch Barclays - So geht es für die Aktie jetzt weiter

E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) verzeichnete in den vergangenen Monaten einen massiven Kurseinbruch. Nachdem die Aktie im Juni ein Zwischenhoch bei 10,09 Euro markierte, setzte E.ON in mehreren Etappen bis zum 22. August auf 8,10 Euro zurück. Das bedeutete einen Verlust von rund 20 Prozent und den tiefsten Kursstand seit März 2018. Auf diesem Kursniveau bildete die Aktie einen Boden aus, und es folgte am heutigen Dienstag ein kräftiger Zugewinn von rund 2 Prozent (aktuell: 8,35 Euro).

Kaufempfehlung

Für Aufwind sorgt eine aktuelle Analyse von Barclays (WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658). Die Londoner Bank hat E.ON von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel wurde dabei zwar von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, liegt aber immer noch 14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...