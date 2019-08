Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BASF wieder. Vor knapp drei Jahren gab es bei BASF ein Explosionsunglück bei dem es Tote und Verletzte gab. Heute hat das Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz ein Urteil hierzu gesprochen. Bei den Verkäufen steht PNE auf dem fünften Platz. Ein Infrastruktur-Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley will den Windpark-Entwickler übernehmen. Das bisher unverbindliche Angebot liegt bei 3,50 bis 3,80 Euro je PNE-Aktie.