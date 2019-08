Zeichen der Annäherung im Handelsstreit treiben die Indizes der Wall Street schon am zweiten Tag nach oben. Im Fokus der Anleger stehen Philip Morris und Altria.

Die Aussicht auf weitere Gespräche im Handelsstreit der USA mit China hat die US-Börsen am Dienstag gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,5 Prozent fester mit 26.014 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte ebenfalls 0,5 Prozent zu, der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,7 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G7-Gipfel in Biarritz eine neue Gesprächsrunde mit der Regierung in Peking angekündigt. Zudem will China seinen Konsum beleben und unter anderem die ins Stottern geratene Autokonjunktur anzukurbeln..

Einer Branchenstudie der Ratingagentur Moody's zufolge könnten die Erträge der Investmentbanken in den kommenden Monaten stark unter ruck geraten. Moody's senkte den Ausblick für "global investment banks" (GIB) diesen Dienstag von "positiv" auf "neutral". Die Aktienkurse der jeweiligen Geldhäuser beeindruckte das jedenfalls wenig: Die großen US-Geldhäuser Goldman Sachs und JP Morgan notierten leicht im Plus, in Deutschland gehörte die Deutsche Bank ebenso zu den Gewinnern. Auch Papiere der britischen HSBC legten zu.

Am Vortag gingen die drei wichtigsten US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit Kurszuwächsen von mehr als ein Prozent aus dem Handel, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...