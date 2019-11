Von Steffen Gosenheimer

TOKIO /SCHANGHAI (Dow Jones)--Im fast täglichen Hin und Her der Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und China im seit Monaten laufenden Handelsstreit hat am Montag wieder Zuversicht überwogen und für steigende Aktienkurse gesorgt. Hintergrund waren Meldungen, wonach Peking bereit sein soll, gegen chinesische Unternehmen Strafen gegen den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhängen. Damit würde möglicherweise einer der Hauptbremsklötze für das Zustandekommen eines sogenannten Phase-eins-Deals beiseite geräumt.

Außerdem hatte US-Präsident Donald Trump zum Ende der Vorwoche (mal wieder) davon gesprochen, dass ein Abschluss sehr nah sei. Chinesische Staatsmedien äußerten sich zu Wochenbeginn ähnlich.

In Tokio schloss der Nikkei-Index im Späthandel 0,8 Prozent höher bei 23.292 Punkten. In Seoul gewann der Kospi gut 1 Prozent, in Sydney kam der Markt um 0,3 Prozent voran.

In Schanghai stiegen die Aktienkurse durchschnittlich um 0,7 Prozent. Am deutlichsten fielen die Aufschläge aber in Hongkong aus mit einem Zuwachs von 1,6 Prozent im Späthandel. Nachdem es dort zuletzt bereits besonders volatil zugegangen wegen der anhaltenden und mitunter gewaltsamen Proteste für mehr Demokratie, sorgte für Zuversicht, dass bei Bezirkswahlen in dem Stadtstaat pro-demokratische Kräfte einen klaren Sieg eingefahren haben.

Am Devisenmarkt schlug sich das im etwas aufwertenden Offshore-Yuan nieder. Nicht gefragt war der als sicherer Hafen geltende Yen, der zum Dollar nachgab. Ähnliches galt für das Gold. Die Feinunze kostete zuletzt 1.459 Dollar, 3 weniger als am Freitag.

"Das Ergebnis ist vielleicht insofern nicht marktfreundlich, weil es die Führung von Carrie Lam in Hongkong unter Druck setzt und neue politische Unsicherheit schürt. Es könnte aber auch einen Wendepunkt markieren, was die gewaltsamen Auseinandersetzungen betrifft", sagte Margaret Yang, Analystin bei CMC Markets in Singapur.

Konjunkturzuversicht in den USA hilft

Den US-chinesischen Verhandlungen und damit der Stimmung an den Märkten dürfte auch zuträglich gewesen sein, dass Präsident Trump seine Abzeichnung von Gesetzen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong in Frage gestellt hat. "Wir müssen an der Seite Hongkongs stehen", aber er stehe "auch an der Seite" des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, sagte Trump. Die Konfliktparteien im Streit um Hongkong müssten eine Lösung finden.

Zur insgesamt guten Stimmung in Asien trugen daneben die günstigen Vorgaben der US-Börsen vom Freitag bei nach unerwartet positiv ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA.

In Tokio stachen die als sehr zyklisch geltenden Aktien des Baumaschinenherstellers Komatsu mit einem Plus von 2,5 Prozent heraus.

Tagesgewinner in Hongkong waren Aktien aus dem Immobiliensektor. Country Garden gewannen 3,7, Wharf Real Estate Investment 5,5 und Sun Hung Kai Properties 3,2 Prozent.

