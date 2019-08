EMX Royalty hat beim schrittweisen Ankauf des Queensland Gold-Projekts in Australien mal wieder sein geschicktes Händchen bewiesen. So wird das große Portfolio an Lizenzen, Beteiligungen und Explorationsgebieten immer wertvoller.

Das Queensland Gold-Projekt

Flächenmäßig gehört das Queensland-Projekt zu den größten von EMX Royalty (1,80 CAD, 1,19 Euro; CA36873J1075). Es umfasst 46.400 Hektar und liegt im Nordosten Australiens, im Tasman Orogenic Belt. Das Projekt beinhaltet historische Goldminen, Goldvorkommen sowie Goldmineralisierungszonen. Dies ist auch ein Gebiet, wo sich bereits bedeutende Goldminen tummeln. Nun zu 100 Prozent im Besitz von EMX, steht Queensland Gold für Partnerschaften zur Verfügung. Der stufenweise Ankauf von EMX erfolgte praktischerweise, bevor der Goldpreis zu seinem Höhenflug ansetzte. Dementsprechend kam man hier günstig zum Zuge.

Update der EMX-Bemühungen

Historische Daten waren bereits vorhanden. EMX hat nun seine jüngsten Aufklärungsarbeiten hinzugefügt. Mehrere Zonen mit Goldmineralisierung konnten ausgemacht werden. Die Mineralisierung ähnelt der von nahe gelegenen Goldminen, wie der Goldmine Mount Rawdon von Evolution Mining oder das Triumph-Goldprojekt von Metal Bank. Das Besondere ist hier ein spezielles Goldsystem ("IRGS"), das bei historischer Überprüfung oft übersehen wurde. Mit geophysikalischen Vermessungen und Probeentnahmen ist EMX nun dem Gold auf der Spur.

Die Geschichte vom Queensland Gold Projekt

