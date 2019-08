Nach einem verhaltenen Start haben die Bullen wieder das Ruder übernommen und DAX & Dow legen weiter zu. Die Aktie der Lufthansa profitiert von einer Kaufempfehlung, der KFC-Deal schiebt die Aktie von Beyond Meat an. An der EUWAX kommt es in Call auf den Dow Jones Index zu regen Umsätzen (ua WKN: PX2RXP). Cornelia Frey blickt auf den Börsentag und das Anlegerverhalten.