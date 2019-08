Amazon Prime Video präsentiert die mit Spannung erwartete zweite jährliche Savage X Fenty Show, eine Laufsteg-Show zur Feier der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2019 von der Musik- und Modeikone Rihanna.Das außergewöhnliche Mode-Erlebnis findet während der New York Fashion Week in Zusammenarbeit mit NYFW statt: Die Shows werden eine Mischung aus Models, Schauspielern und Tänzern zeigen, die die neuesten wilden Stile tragen und eine neue Art von sexy präsentieren, bei der Persönlichkeit und Individualität aufeinander treffen. Die Savage X Fenty Show wird exklusivauf Amazon Prime Video in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit ausgestrahlt Freitag, 20. September

Im Anschluss an die bahnbrechende Veranstaltung des letzten Jahres setzt die diesjährige Savage X Fenty Show neue Maßstäbe. Der mit Stars gespickte Abend wird ein radikaler Abschied von der Tradition sein, eine einzigartige Veranstaltung, die Musik, Mode und Kultur vereint. Mit spannenden Überraschungen an jeder Ecke, darunter Auftritte von einigen der heißesten Acts der Musik, präsentiert die Show die mutige und waghalsige Herbst/Winter-Kollektion 2019 von Savage X Fenty.

"Ich könnte nicht begeisterter sein, dass alle in diesem Jahr vollen Zugang zur The Savage X Fenty Show haben werden! Wir arbeiten daran, unseren Zuschauern ein mutiges, sexy, super-energiegeladenes Erlebnis zu bieten", sagte Rihanna.

"Rihanna hat die Welten von Musik, Film, Beauty und Mode erobert. Sie hat die Vorstellung davon, was modische Dessous für einen globalen Kunden sein sollten, neu erfunden. Die Marke spiegelt authentisch die stärkenden Aussagen von Inklusivität, einer positiven Körperwahrnehmung und Spaß wider! Die Savage X Fenty Show verspricht ein bahnbrechendes und wirklich einzigartiges Erlebnis zu werden, und wir freuen uns, unseren globalen Kunden einen exklusiven Platz in der ersten Reihe anzubieten", sagte Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

Im Anschluss an die Live-Show wird die diesjährige Savage X Fenty Show exklusiv auf Amazon Prime Video weltweit ausgestrahlt, so dass sowohl das Publikum vor Ort als auch zu Hause einen Einblick in die Welt von Savage X Fenty erhält und die Möglichkeit hat, das Erlebnis immer wieder neu zu erleben. Das Amazon Prime Video Special bietet auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Show.

Die Savage X Fenty Show wurde unter der künstlerischen Leitung von Rihanna und Savage X Fenty kreiert und wird von Rihanna als Executive-Produzent produziert und von PRODJECT und der nicht geskripteten Gruppe von Endeavor Content produziert.

ÜBER SAVAGE X FENTY

Die Musik- und Modeikone Rihanna geht ihr neuestes Vorhaben an: Dessous-Designerin. Savage X Fenty wurde inspiriert, eine Dessous-Linie zu kreieren, die eine Vielzahl von Farb- und Formvariationen komplementiert. Savage X Fenty steht für Furchtlosigkeit, Selbstbewusstsein und Inklusivität. In Zusammenarbeit mit der TechStyle Fashion Group hat das Label den Markt mit seinen erschwinglichen Preisen und seinem umfangreichen Sortiment revolutioniert und neu definiert. "Wir wollen, dass die Leute gut aussehen und sich gut fühlen", erklärt Rihanna, die mit der gleichen Mentalität an Savage X herangeht, mit der sie alle ihre Projekte durchführt um etwas Neues und Frisches zu schaffen, mit dem sich jeder identifizieren kann sich jeder selbstbewusst fühlt. "Wir wollen, dass du dich sexy fühlst und Spaß dabei hast." Mit Größen von 32A 46DDD bei BHs und XS-3X bei Unterwäsche und Nachtwäsche ist Savage X Fenty unter www.SavageX.com erhältlich.

ÜBER AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video ist ein Premium-Streaming-Service, der Kunden eine riesige Sammlung digitaler Videos bietet und all das mit der einfachen Möglichkeit, das was sie gerne ansehen, an einem Ort zu finden.

Prime umfasst: Sehen Sie sich Tausende von beliebten Filmen und Fernsehsendungen an, darunter unsere von Kritikern hochgelobten Amazon Originals, darunter der Emmy Award-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan, Homecoming, Hanna, Fleabag, Good Omens, The Boys, Donald Glovers Guava Island , der Academy Award-Gewinner Manchester by the Sea und The Salesman, Academy-Award-Kandidat The Big Sick und Cold War, und, von Kritikern hochgelobt, Beautiful Boy , exklusive Live-Sportveranstaltungen wie Thursday Night Football und lizenzierte und selbstveröffentlichte Inhalte, die in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit erhältlich sind.

Sehen Sie sich Tausende von beliebten Filmen und Fernsehsendungen an, darunter unsere von Kritikern hochgelobten Amazon Originals, darunter der Emmy Award-Gewinner Donald Glovers , der Academy Award-Gewinner und Academy-Award-Kandidat und und, von Kritikern hochgelobt, , exklusive Live-Sportveranstaltungen wie Thursday Night Football und lizenzierte und selbstveröffentlichte Inhalte, die in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit erhältlich sind. Sehen Sie mehr mit den Prime Videokanälen: Prime-Mitglieder können über 150 Kanäle in den USA wie HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass und MLB.tv hinzufügen ohne, dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die Sie wollen und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter amazon.com/channels.

Prime-Mitglieder können über 150 Kanäle in den USA wie HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass und MLB.tv hinzufügen ohne, dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die Sie wollen und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter amazon.com/channels. Ausleihen oder Kaufen: Erleben Sie hunderttausende von Titeln, darunter Neuerscheinungen und ganze Staffeln aktueller TV-Episoden, die für alle Amazon-Kunden zum Ausleihen oder Kaufen zur Verfügung stehen.

Erleben Sie hunderttausende von Titeln, darunter Neuerscheinungen und ganze Staffeln aktueller TV-Episoden, die für alle Amazon-Kunden zum Ausleihen oder Kaufen zur Verfügung stehen. Sofortiger Zugriff: Sehen Sie sich mit der Prime Video App auf Ihrem Smart TV, mobilen Gerät, Fire TV, Fire Tablet, Apple TV, Chromecast, auf Spielkonsolen, Comcast X1 oder aus dem Internet Inhalte an, wo und wann Sie wollen. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.com/howtostream.

Sehen Sie sich mit der Prime Video App auf Ihrem Smart TV, mobilen Gerät, Fire TV, Fire Tablet, Apple TV, Chromecast, auf Spielkonsolen, Comcast X1 oder aus dem Internet Inhalte an, wo und wann Sie wollen. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.com/howtostream. Verbesserte Erfahrungen: Mit 4K Ultra HD- und High Dynamic Range (HDR)-kompatiblen Inhalten können Sie das Beste aus jeder Wiedergabe herausholen. Blicken Sie hinter die Kulissen Ihrer Lieblingsfilme und -fernsehsendungen mit exklusivem X-Ray-Zugang, unterstützt von IMDb. Speichern Sie es für später mit ausgewählten mobilen Downloads zur Offline-Betrachtung.

Zusätzlich zum Zugang zu Filmen und Fernsehsendungen, die in Prime enthalten sind, umfasst die Prime-Mitgliedschaft unbegrenzte schnelle und kostenlose Versandoptionen in allen bei Amazon verfügbaren Kategorien, mehr als zwei Millionen Songs und Tausende von Playlisten und Sendern mit Prime Music, sichere Fotospeicherung mit Prime Photos, unbegrenztes Lesen mit Prime Reading, unbegrenzten Zugang zu einem digitalen Hörbuchkatalog mit Audible Channels for Prime, eine rotierende Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen und In-Game-Loots mit Twitch Prime, frühen Zugang zur Auswahl von Lightning Deals, exklusiven Zugang und Rabatte für ausgewählte Artikel und mehr. Um sich für Prime anzumelden oder um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie uns: amazon.com/prime.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190827005580/de/

Contacts:

Medienkontakte

The Lede Company

Amanda Silverman

Amanda.Silverman@ledecompany.com

Cara Hutchison

Cara.Hutchison@ledecompany.com

Emma Parker

Emma.Parker@ledecompany.com

Savage X Fenty

Emma Tully

etully@savagex.com

Amazon Prime Video

Alana Russo

Alana.Russo@amazonstudios.com