von Redaktion Euro am SonntagNeulich klingelte mein Handy ein einziges Mal, und es erschien eine mir fremde Nummer auf dem Display, die mit "+88" begann. Ich hatte mal darüber gelesen, dass dies eine Kostenfalle sein kann, und habe deshalb nicht zurückgerufen. Was könnte dahinterstecken?€uro am Sonntag Sie haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...