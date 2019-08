Vaduz (ots) - Seit mehreren Jahren besuchen hochrangige Mitarbeiter von US-Kongressabgeordneten Liechtenstein. In den letzten drei Tagen trafen sich die fünf Mitarbeiter demokratischer und republikanischer Abgeordneter aus dem Senat und Repräsentantenhaus mit zentralen Akteuren aus der liechtensteinischen Politik und Wirtschaft.



Höhepunkt ihres Besuchs bildete ein Empfang durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz. Regierungsrat Mauro Pedrazzini empfing die Gäste in seiner Funktion als interimistischer Aussenminister. Dabei kamen die guten und langjährigen Beziehungen zwischen den Ländern zur Sprache. In Treffen mit Vertretern der liechtensteinischen Behörden und Privatwirtschaft informierten sie sich vertieft über die liechtensteinische Aussen- und Wirtschaftspolitik.



Für diesen Besuch werden gezielt Kongressmitarbeiter ausgewählt, deren Abgeordnete Wahlkreise vertreten, in denen liechtensteinische Unternehmen tätig sind oder die im US-Kongress bei für Liechtenstein relevanten Themen eine Schlüsselrolle einnehmen. In diesem Jahr standen die Themen Freihandel und Steuerpolitik sowie das neue liechtensteinische Blockchain-Gesetz im Vordergrund. Natürlich wurde das 300 Jahr Jubiläum gebührend gewürdigt.



Pro Kopf gerechnet gehören Liechtensteiner Firmen mit ihren Niederlassungen zu den grössten ausländischen Arbeitgebern in den USA. Die USA gehören zu Liechtensteins wichtigsten Handelspartnern. Seit 2002 unterhält Liechtenstein in Washington D.C. eine eigene Botschaft, zu deren Aufgaben unter anderem die Pflege der guten Beziehungen zum Senat sowie Repräsentantenhaus gehört. Der Besuch der Kongressmitarbeiter bietet die Chance, diese weiter zu vertiefen.



