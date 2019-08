ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Gestützt wurde der Markt dabei vor allem von Aufschlägen bei den Pharmawerten. Marktteilnehmer sprachen allerdings von einem weiterhin nervösen Handel - jede Neuigkeit zum weiter schwelenden US-chinesischen Handelsstreit oder anderen Themen wie Italien-Krise oder Brexit könnte für Bewegung in die eine oder andere Richtung sorgen. Nach den etwas moderateren Tönen aus Washington und Peking zu Wochenbeginn gab es vom Handelsstreit keine substanziellen Neuigkeiten.

Der SMI baute im Handelsverlauf seine Gewinne kontinuierlich aus und schloss mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent bei 9.786 Punkten. Er lag damit nur knapp unter seinem Tageshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 47,21 (zuvor: 35,64) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen vor allem die Pharmawerte auf den Kauflisten der Investoren. Die Aktien von Novartis waren mit einem Plus von 2,1 Prozent Tagessieger im SMI. Alcon gewannen 1,9 Prozent, Lonza legten um 0,9 Prozent zu und Roche stiegen um 0,6 Prozent.

Von Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen sprachen die Citigroup-Analysten beim ersten Halbjahr von Flughafen Zürich. Das gelte sowohl für die Citi-Prognosen wie für den Konsens. Die Erwartung eines niedrigeren Verkehrsaufkommens habe sich bereits in der Verkehrsentwicklung seit Jahresbeginn gezeigt. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben.

Glasverpackungen liegen im Trend, davon profitierte Vetropack. Die Aktie schoss nach Zahlenausweis für das erste Halbjahr um 11 Prozent nach oben. "Die Renaissance der Glasverpackung setzt sich ungebremst fort", kommentierten die Analysten von Baader Helvea. Die Profitabilität von Vetropack sei sehr gut, das EBIT liege 12,6 Prozent und das Nettoeinkommen 20 Prozent oberhalb der Markterwartung.

