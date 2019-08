Die festverzinslichen Papiere der Republik notierten am Dienstag im Späthandel weiterhin fester. Dementsprechend fielen die Renditen auf sämtliche beobachtete österreichische Staatsanleihen. In Frankfurt gab es ebenfalls Zugewinne für den Euro-Bund-Future.Bereits am Vormittag sorgten Daten aus Deutschland für trübe Stimmung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...