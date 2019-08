Tagesausblick für 28.8.: DAX fester. Lufthansa und Leoni gewinnen deutlich!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte zeigten sich heute mehrheitlich freundlich. Die Aussicht auf Unterstützung seitens der EZB und eine weitere Zinssenkung seitens der Fed wischten den schwachen ifo-Index von gestern weg. Die Zurückhaltung an den US-Märkten kostete den DAX zwar einige Punkte. Dennoch blieb ein Plus von 0,4 Prozent. Der EuroStoxx50 verbesserte sich ebenfalls um 0,4 Prozent auf 3.360 Punkte. Relative Stärke bewiesen derweil der Deutsche Aufsteiger Index. Dort sind zwölf Titel enthalten die möglicherweise in den DAX, MDAX, SDAX oder MDAX aufrücken könnten.

Am Anleihenmarkt blieb es ruhig und die Renditen für Bundesanleihen verweilen weiterhin (tief) im negativen Terrain. Gold setzte sich oberhalb von 1.520 U-Dollar pro Feinunze fest. Silber machte einen Sprung auf 18 US-Dollar pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar tauchte unter die Marke von 1,11 US-Dollar und der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte um die Marke von 59 Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Lufthansa flog über die 10-Tage-Durchschnittslinie und näherte sich der Hürde von EUR 14. Cancom IT ersetzt Axel Springer im MDAX. Instone rückt dafür in den SDAX auf. Der Hersteller von biopharmazeutischen Produkten Sartorius schob sich ohne Unternehmensmeldung heute an die MDAX-Spitze. Leoni und ProSiebenSat.1 setzten den seit Mitte des Monats gebildeten Aufwärtstrend fort. Leoni knackte die Hürde bei EUR 10 und ProSiebenSat.1 erreichte inzwischen den Widerstand von EUR 12. RWE profitierte von positiven Analystenkommentaren. Immobilienaktien wie Grand City und Vonovia können sich nach den Kursverlusten der vergangenen Tage wieder etwas erholen.

In den USA bahnt sich ein Megamerger zwischen Altria und Philip Morris an. Die Aktie von Altria legte daraufhin deutlich zu während Philip Morris mit einem Verlust von rund zehn Prozent zunächst Schlusslicht im S&P500 ist. Activision Blizzard zählt in den ersten Handelsstunden zu den stärksten Gewinnern im S&P500 Index.

Aroundtown, Bertrandt, Immofinanz, Nel, RTL Group und Tiffany legen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.720/11.825 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.360/11.560/11.630 Punkte

Nach einer verhaltenen Eröffnung legte der DAX im Tagesverlauf auf 11.780 Punkte zu. Am Nachmittag bröckelten die Kurse zwar etwas ab. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt somit intakt. Die nächste Hürde liegt bei 11.825 Punkte. Unterstützung findet der DAX zwischen 11.560/11.630 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2019 - 27.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2014 - 27.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 3,55 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,21 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.08.2019; 17:39 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 28.8.: DAX fester. Lufthansa und Leoni gewinnen deutlich! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).