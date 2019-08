Unterstützt von Investoren wie Brainchild, NGC Ventures, Arrington XRP Capital, Eterna Capital und GSR, investiert der Fonds Algo VC in erstklassige Unternehmen, die auf der Blockchain-Technologieplattform Algorand aufbauen

Algo Capital, ein Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Zugangs, der Verbreitung und Liquidität des Algo, der nativen digitalen Währung der Algorand-Blockchain, meldete heute die Schließung des Algo VC Fund bei 200 Millionen US-Dollar, womit die ursprüngliche Zielmarke des Unternehmens von 100 Millionen US-Dollar übertroffen wurde. Der Fonds wird in erstklassige Unternehmen investieren, die auf der Technologieplattform Algorand aufbauen und darauf abzielen, die Nutzung und Akzeptanz des Algo als Zahlungsmittel zu beschleunigen.

Er wird von einer Gruppe erfahrener Investoren aus der Finanz- und Blockchainbranche in Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Europa unterstützt, darunter Brainchild, NGC Ventures (dem Risikokapitalbereich von NEO Global), Arrington XRP CapitalEterna Capital, GSR, Cognitive Blockchain, Rokk3r Inc, Wibson, 11-11 Ventures, DG Ventures, Winslow Strong, Invermaster und vielen anderen Firmen.

Gegründet und geleitet von dem erfahrenen Blockchain-Investor David Garcia, dem inzwischen als Unternehmer tätigen Wagniskapitalgeber Arul Murugan, und dem Experten für Blockchain-Technologie, Pablo Yabo, entwickelt Algo Capital moderne Finanzprodukte, um die grenzenlose Wirtschaft von Algorand zu stärken. Es handelt sich um eine unabhängige Unternehmenseinheit von der Algorand Foundation und Algorand LLC, die ein reines Proof-of-Stake-Protokoll entwickelt hat, das als erstes seiner Art in der Lage ist, Milliarden von Benutzern und Transaktionen in der Blockchain zu unterstützen.

Als Risikokapitalbereich von Algo Capital basiert der Fonds Algo VC auf einer Anlagestrategie, bei der Werte auf allen Ebenen des Technologie-Stacks von Algorand geschaffen und genutzt werden: dem Blockchain-Protokoll, der Infrastruktur und den Anwendungen, die auf Algorand basieren. Neben dem großen Algo-Anteil investiert der Fonds in aufstrebende Disruptoren mit bewährten Geschäftsmodellen, steigerungsfähigen Erträgen und einem klaren Kurs in Richtung Profitabilität. Erste Portfoliounternehmen sind:

Securitize die führende Plattform für die Ausgabe von Wertpapier-Token

Idex die führende dezentrale Börse

BlockDaemon die führende Plattform für Blockchain-Infrastruktur und Middleware-Orchestrierung

OTCXN die führende Plattform für institutionelle Börsen und Abrechnungen zwischen Verwahrstellen

Alle Portfoliounternehmen arbeiten eng mit Algorand zusammen und nutzen die Plattform für Geschwindigkeit, Sicherheit und Funktionsentwicklung.

"Ein Schlüsselelement der Anlagetheorie von NGC Ventures ist die Kompetenzanalyse von Führungsteams, sei es die fachliche Leistung, akademische Stärke oder der Unternehmergeist. Unter der Leitung von Koryphäen mit Kenntnissen in neuer Technologie, Unternehmertum und Anlagepraxis verfügt Algo Capital über erstklassige Talente an der Spitze und wir sehen dem Erfolg des Fonds Algo VC mit Freude entgehen", sagte Roger Lim, Gründungspartner von NGC Ventures.

Vor dem Hintergrund des Ziels, die Nutzung und Akzeptanz des Algo als Zahlungsmittel zu beschleunigen, wurden Kapitalzusagen für den Algo VC Fund nur in Algo und nicht in US-Dollar akzeptiert und der Algo ist die Hauptwährung für alle Kapitalabrufe. Darüber hinaus besteht ein Teil der Kapitalanlagen des Unternehmens aus Algo, sodass Portfoliounternehmen die digitale Währung als Zahlungsmittel innerhalb des Algorand-Netzwerks nutzen können.

Im Hinblick auf das weitere Wachstum des Algo VC Fund prüft das Team von Algo Capital zudem Joint Ventures mit mehreren Venture Studios und Akzeleratoren auf der ganzen Welt. Diese Studios unterstützen weltweit jeweils mehrere Hundert Start-ups in der Frühphase und durch diese Partnerschaften wird Algo Capital junge Unternehmen mit Schwerpunkt Blockchain in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien mit weiterem Investitionskapital versorgen.

"Unser Investitionsansatz ist speziell auf Unternehmen ausgerichtet, die die nächsten großen Anwendungen und Infrastrukturlösungen für die Blockchain entwickeln und damit dazu beitragen, die Blockchain-Verbreitung zu beschleunigen und Millionen neuer Nutzer in das Netzwerk von Algorand zu bringen", sagte Arul Murugan, Gründer und Managing Partner von Algo Capital. "So trägt Algo Capital zu Wachstum und Investitionen in die grenzenlose Wirtschaft von Algorand bei und ermöglicht eine maximale Wertschöpfung für Anleger in den Algo VC Fund."

Weitere Informationen zum Algo VC Fund finden Sie unter https://algo.capital.

Über Algo Capital

Algo Capital ist ein Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf der Förderung der grenzenlosen Wirtschaft von Algorand. Unter der Leitung eines Teams von erfahrenen Investoren und Unternehmern im Bereich Blockchain entwickelt Algo Capital Finanzprodukte, die den Zugang, die Verbreitung und die Liquidität des Algo, der nativen digitalen Währung der Algorand-Blockchain, beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://algo.capital/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190827005625/de/

Contacts:

Kalyn Schieffer

March Communications

algocapital@marchcomms.com

617-960-9948