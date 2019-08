Harbin, China (ots/PRNewswire) - Am Montag eröffnete in Yichun in der Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas eine Konferenz zum Thema Tourismusentwicklung , um die touristischen Ressourcen der Region zu fördern.



Die zweite Heilongjiang Tourism Industry Development Conference zog mehr als 850 Vertreter an, die u. a. die Themen des Aufbaus eines neuen Modells sowie einer Demonstrationszone für integrierten Tourismus in der Region diskutieren werden.



Während des viertägigen Events werden außerdem 14 Demonstrationsaktivitäten präsentiert werden, in denen Yichuns Wälder, Ökologie sowie die charakteristische Volkskultur der Region zur Schau gestellt werden.



Mit einer Bewaldung von 84,7 Prozent ist Yichun der Lebensraum von mehr als 1.800 Arten wilder Tier- und Pflanzenarten, wodurch die Region eine zunehmende Anzahl an Touristen anzieht.



Laut Han Ku, dem Bürgermeister von Yichun, wurde die Stadt im vergangenen Jahr von 15,84 Millionen besucht, die der Branche einen Rekordumsatz von 14,6 Milliarden Yuan (ca. zwei Milliarden US-Dollar) bescherten.



Die Grenzprovinz Heilongjiang hat ihre Tourismusbranche in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, indem verschiedene Unternehmungen, u. a. Wald-, Grenz- und Sumpftouren eingeführt wurden.



