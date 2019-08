Warum sollte man in Erwägung ziehen, in Aktien zu investieren, deren Unternehmen Krebs den Kampf angesagt haben? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem man in jede andere Aktie auch investieren würde: wegen des Potenzials, attraktive und langfristige Gewinne zu erzielen. Das IQVIA Institute for Human Data Science erwartet, dass die Ausgaben für Krebsbehandlungen bis 2023 auf bis zu 250 Mrd. US-Dollar anwachsen werden. 2018 waren es noch 150 Mrd. US-Dollar. Dies stellt natürlich eine riesige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...