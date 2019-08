Das heutige Video ist eine Art Spießrutenlauf für Bullen - daher sollten zartbesaitete Bullen-Seelen besser nicht hinsehen! Denn es gibt einige dicke Warnzeichen für die Akienmärkte: so die nun vollständige Invertierung der Zinskurve in den USA - so rentiert eine dreimonatige US-Staatsanleihe nun mehr als eine 30-jährige US-Staatsanleihe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...