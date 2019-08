Es wäre wohl der Sommer-Schlager schlechthin! Wie die beiden Tabakkonzerne PHILIP MORRIS und ALTRIA am Dienstag bestätigten, sprechen beide Unternehmen über eine Fusion. Was auch historisch eine Art "Zurück zu den Wurzeln" wäre. Denn beide Unternehmen gehörten bis 2008 bereits zusammen, bevor PHILIP MORRIS abgespalten wurde, um sich auf die internationalen Märkte zu konzentrieren, während ALTRIA den US-Markt bearbeitete.Erste Details zeigen, dass es dabei um eine Fusion per Aktientausch geht. Und das mit enormen Dimensionen. So wies PHILIP MORRIS zuletzt eine Marktkapitalisierung von gut 126 Milliarden Dollar aus, während ALTRIA eine Marktkapitalisierung von knapp 87 Milliarden Dollar in die Waagschale werfen kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...